Сеть сайтов курортных городов и поселков Крыма, России и Украины

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На нашем сайте вы найдете много полезной информации, при планировании отдыха, либо деловой поездки куда-либо, а так же сможете поделиться своими впечатлениями и мнением о большом колличестве объектов жилья, услуг, развлечений. Будьте в курсе всего что проискходит в вашем городе, а так же делитесь информацией с гостями и жителями своего города, на сайтах сети CitySN - что расшифровывается как City Sites Network (Сеть городских сайтов). Выбирайте интересующий Вас раздел:
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Наша сеть сайтов курортом по Россиии, Крыму и Украине поможет Вам подыскать различные варианты размещения на отдыхе, а так же большое колличество различных развлечений и услуг. Собираясь на отдых, Вы наверняка хотите заранее забронировать жилье, а так же спланировать свой отдых, чтобы он прошел эффективно и инетерсно.

Мы подбираем для Вас все что нужно для отдыха по разделам. В разделе Аренда жилья - подобрано большое колличество мест размещения на отдыхе, это и гостевые дома и гостиницы и отели, частный сектор и многое другое. В разделе Развлечений - собрано большое количестов развлечений начиная от пляжей, заканчивая вариантами активного отдыха и или просто кафе и барами. В услугах - это и такси и различные другие услуги, например те же услуги фото съемки. Все эти объекты подобраны с прямыми контактами, без каких либо посредников, чтобы Вы смогли общаться непосредственно напрямую с хозяевами или представителями.

Надеемся, что наш сайт поможет Вам организовать качественный и интересный отдых.

Последние добавленные объекты жилья на сайт

Рейтинг обьекта Марго (эллинг 57 2й и 3й этажи) 9.4
Проверено
Орджоникидзе ул.кооп. Катран, эллинг 57
Расстояние до моря от Марго (эллинг 57 2й и 3й этажи) (до моря)
1
Расстояние до центра от Марго (эллинг 57 2й и 3й этажи) (до центра)
602
от дог RUB
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Рейтинг обьекта Добрый день 8.7
Проверено
Курортное ул.Науки 3-Б
Расстояние до моря от Добрый день (до моря)
1
Расстояние до центра от Добрый день (до центра)
1154
от дог RUB
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Рейтинг обьекта 2х-комнатная квартира Бирюзова 6а 0.0
Судак ул.Бирюзова 6а
Расстояние до моря от 2х-комнатная квартира Бирюзова 6а (до моря)
0
Расстояние до центра от 2х-комнатная квартира Бирюзова 6а (до центра)
645
от дог RUB
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Рейтинг обьекта 2х-комнатная квартира Истрашкина 15 0.0
Судак ул.Истрашкина 15
Расстояние до моря от 2х-комнатная квартира Истрашкина 15 (до моря)
0
Расстояние до центра от 2х-комнатная квартира Истрашкина 15 (до центра)
660
от дог RUB
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Рейтинг обьекта В гостях у Ольги 8.1
Судак ул.Морская 8а
Расстояние до моря от В гостях у Ольги (до моря)
6
Расстояние до центра от В гостях у Ольги (до центра)
403
от дог RUB
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Рейтинг обьекта Зарина 8.0
Судак ул.Академика Сахарова 13
Расстояние до моря от Зарина (до моря)
6
Расстояние до центра от Зарина (до центра)
366
от дог RUB
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Рейтинг обьекта Райский островок 9.2
Судак ул.Демирджилер 22
Расстояние до моря от Райский островок (до моря)
6
Расстояние до центра от Райский островок (до центра)
913
от дог RUB
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Рейтинг обьекта В гостях у Арсена 8.3
Судак ул.Мельников 11
Расстояние до моря от В гостях у Арсена (до моря)
6
Расстояние до центра от В гостях у Арсена (до центра)
565
от дог RUB
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Рейтинг обьекта Вилен 9.8
Судак ул.Мастеров 5
Расстояние до моря от Вилен (до моря)
6
Расстояние до центра от Вилен (до центра)
385
от дог RUB
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Рейтинг обьекта Домик у моря 0.0
Судак ул.Ешиль-Ада 3
Расстояние до моря от Домик у моря (до моря)
0
Расстояние до центра от Домик у моря (до центра)
234
от дог RUB
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Последние добавленные объекты развлечений на сайт
9.9
Орджоникидзе, Садовая, 28
от 500
11 150
10.0
Феодосия, Почтовая,
от 1500
35 3194
8.4
Феодосия, Карла Маркса, 38
от 500
4 434
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Катранка, ,
от 500
0 9
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Сергеевка, Черноморская,
от 500
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Старый Крым, Амосова,
от 500
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Старый Крым, Калинина, 29
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Старый Крым, Халтурина,
от 500
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Старый Крым, ,
от 500
0 0
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Старый Крым, ,
от 500
0 0

Последние добавленные объекты услуг на сайт
0.0
Феодосия, Геологическая, 18-з
от 240
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Феодосия, Крымская, 1-Г
от 390
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0.0
Орджоникидзе, ,
от 500
0 52
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Феодосия, Геологическая, 20
от 295
0 42
0.0
Феодосия, Десантников, 6
от 500
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0.0
Орджоникидзе, Ленина, 12
от 500
0 5702
9.9
Феодосия, Крымская, 11A
от 100
6 501
10.0
Феодосия, Челнокова, 10
от 500
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10.0
Феодосия, ,
от 500
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Феодосия, Челнокова, 10
от 500
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Последние отзывы посетителей сайта
Раздел: Аренда жилья Услуги Развлечения

Веселовка, Солнечный остров
Тихое место у моря
Нечасто удается отправиться куда то в отпуск, как и в общем уйти в него. Прошлым летом получилось найти свободное время и отложить все дела, чтобы отдохнуть. Решил отправиться поближе к морю и в интернете присмотрел это место. По фото всё понравилось, по цене тоже устроило. В действительности всё оказалось точно как на фото. Место чистое, ухоженное и уютное. Провел здесь неделю и очень хорошо отдохнул. Здесь довольно тихо и нет особой суеты. Однозначно хочу снова здесь побывать.
Рейтинг: 10.0
27-05-2020
Артем (Таганрог)
Береговое, Частный сектор на Грина 46
Отдых в береговом феодосия
Самое лучшее место!!! И пляж рядом и кафе,магазины ,рынок.Людмила Сергеевна самая добрая хозяйка,чистота идеальная ,рядом озеро! Райское местечко!жду с нетерпением новой встречи!
Рейтинг: 10.0
25-05-2020
Наталья (Саратов)
Витязево, Мини-гостиница Горького 8/1
Мини-гостиница «Горького 8/1» отзыв
Мы с семьей проживаем в Белоруссии г. Витебск, хотели поехать в середине июля 2020 года в Мини-гостиницу «Горького 8/1» в Витязево. Забронировали номер в декабре 2019 года. Оплатили аванс. Но в 2020 году началась пандемия. Границу РФ закрыло с Белоруссией. В мае мы решили, что за 2-а месяца до поездки уже ничего не поменяется и когда откроется граница неизвестно, мы надеялись до последнего что все пройдет и все будет как раньше. У хозяев Мини-гостиницы мы попросили аванс обратно т.к. очень боимся в этом году 2020 ехать на море. Аванс нам вернули. Мы очень надеемся, что эта эпидемия в следующем году пройдет. Мы будем рады приехать сюда на будущий год.
Рейтинг: 10.0
23-05-2020
Сергей (Витебск)
Судак, Жемчужина у моря
Кидалово
В апреле 2019 года забронировали на семью четырехместный номер на август 2019 года по заранее согласованной цене. Оплатили аванс - 2000 рублей. По приезду на автомобиле в назначенное время в августе 2019 года оказалось, что цена на проживание выросла на 50%, мы отказались доплатить грабительскую стоимость, забрали аванс. Таким образом впечатление о Судаке и отдых были омрачены данной ситуацией и поисками жилья после приодаления немалого расстояния из Москвы с уставшими детьми в пик сезона. Люди, будьте осторожны при бронировании жилья в данном гостевом доме.
Рейтинг: 2.0
21-05-2020
Сергей (Москва)
Коктебель, Митридат
Ах Коктебель, ах Коктебель!!!!!!!!!
Прекрасное место, отличные хозяева, все очень понравилось, поэтому отдыхаю в Митридате не первый раз. Советую!!!!!!!!!
Рейтинг: 10.0
19-05-2020
Владимир (Балабаново)
Орджоникидзе, Белый Лебедь
Достаточно новая гостиница
Достаточно новая гостиница, сделано все качественно, персонал отзывчивый, на все имеющие замечания реагировали очень быстро. Немного подпортило впечатление грязная простыня, но из-за нее нам в течении 30 минут поменяли номер. В подвале есть общая кухня, прачечная. Но не очень удобно любителям посидеть вечерами в беседке на улице. Таких оборудованных мест явно не хватит для всех желающих. Место примерно равноудалено от двух пляжей, идти комфортно. Даже с детьми 4 и 2,5 ходили, проблем не возникало. Детской инфраструктуры в гостинице практически нет, но территория закрытая. Место тихое. Ближайший магазин в 50 метрах. Хорошие кафе 500-600 м.
Рейтинг: 7.1
17-05-2020
Юрий (---)
Феодосия, Натяжные потолки Мечта
Все понравилось
Делали потолок в детской. Установили в день замера, буквально за 3 часа. Это вместе с люстрой, светильниками, карнизом и шнуром по контуру. Что больше всего порадовало - никакого мусора и пыли. За почти год эксплуатации проблем не возникло. Цена вполне устроила
Рейтинг: 10.0
07-06-2020
Александр (Феодосия)
Феодосия, Натяжные потолки Мечта
Установка натяжных потолков в квартире в Феодосии
Решил установить натяжные потолки своей новой квартире в Феодосии в ЖК Жемчужина. Случайно увидел офис данной организации, так как они находятся рядом. Выполнили все работы по установки натяжных потолков именно так как я хотел и что главное качественно и в срок. Цены приемлемые. Если нужны натяжные потолки в Феодосии, то Мечта - это та организация, куда бы я посоветовал обратиться. Спасибо.
Рейтинг: 9.8
04-06-2020
Иван (Феодосия)
Феодосия, Мини-экскаватор и Самосвал
Ландшафтные работы
Вызвал по этому номеру ребят для снятия части горы для строительства хоз построек, Приехали быстро и четко выполнили работу, остался доволен, давно мечтал это сделать, также удалили пни и кустарники.
Рейтинг: 10.0
02-06-2020
Борис (Феодосия)
Феодосия, Аварийное вскрытие замков в Феодосии
Аварийное вскрытие автомобиля
Работа супер , автомобиль вскрыт без повреждений. Цена соответствует качеству работы.
Рейтинг: 10.0
28-05-2020
Виктор (Феодосия )
Феодосия, Мини-экскаватор и Самосвал
Укрепление дома на ул Володарского
Заказал прокопать две ямы на ул Володарского для укрепления пятиэтажного дома , ребята молодцы сделали все качественно и красиво а главное позвонил вчера а сегодня работа была уже выполнена и цены приемлемые
Рейтинг: 10.0
26-05-2020
Александр (Феодосия)
Коктебель, Мини-экскаватор и Самосвал
Укрепление дома
Позвонил вчера по этому номеру телефона а сегодня ребята приехали и прокопали две ямы около дома, Мне понравилось как они работают, быстро и качественно
Рейтинг: 10.0
26-05-2020
Александр (Коктебель)
Феодосия, Эндуро
Эндуро-лучший отдых;
Эндуро это времяпровождение для любителей активного отдыха. Вначале проездки немного страшно, но потом ты не хочешь уезжать домой
Рейтинг: 10.0
07-06-2020
Альбина (Феодосия)
Феодосия, Эндуро
Покатушки на эндуро с этими ребятами просто огонь
Народ, покатушки с этими ребятами просто огонь!!! Даже не море, а океан положительных эмоций, адреналина, впечатлений и воспоминаний!!!! Квалифицированный инструктор, знающий и любящий своё дело, найдёт индивидуальный подход как новичку, так и к опытному эндуристу!!! Катал уже два раза и уверен на этом не остановлюсь!!! Всем советую!!!
Рейтинг: 10.0
07-06-2020
Никита (Феодосия)
Феодосия, Эндуро
А был обычный четверг)
Очень замечательно отстегнулись от рабочей рутины и вдохнули свежих и положительных эмоций. Красивые виды, свежий воздух и адреналин, заряжают по максимуму. Рекомендую однозначно!
Рейтинг: 10.0
07-06-2020
Александр (Судак)
Новый Свет, Ресторан "Экватор"
Место отличное, но, ребята, там руководство - ДЕШЕВКИ!!! Персонал всегда просто КИДАЮТ!!! В своё горло живут!!! Просто - ТВАРИ!!!
Фу!!!
Рейтинг: 1.0
22-05-2020
Анаталиди (Крым)
Керчь, Баня отеля Гостиный двор Большая, 12
Ужасное место! Грубое и неуровновешенное руководство!
Здравствуйте, с 8 по 16 мая нам «посчастливилось» пожить в "Гостиный Двор Большая 12" мини-гостиница в Керчи У мужа, военнослужащего, была двухнедельная командировка, сами мы из Симферополя. Поэтому он проживал официально, а я с детьми 4 и 7 лет, неофициально. В связи с тем, что сейчас строгий режим самоизоляции, мы долго искали отель, который нас примет…и вот наконец-то, нам повезло. Хозяйка, Маргарита, была очень приветлива и без проблем обещала нас принять не только с детьми, но и с кошкой, только приезжайте, для детей у нас есть песочница и через пару дней установим батут. Мы проживали в Бабушкином домике с маленькой кухонкой, чтобы у меня мыла полноценная возможность готовить. Утром, перед выездом, я позвонила уточнить, все ли в силе, и заодно спросила про терку, доски, мне сказали, чтобы я не о чем не переживала, что на территории есть пока недействующая кухня и весь инвентарь мне выдадут. Я хотела взять подушки детям, но она меня по телефону отговорила, сказав, что они мягкие и пока никто не жаловался. Когда мы приехали, хозяйка была ПОКА приветлива. Пол был ледяной, сводило ноги, ни одного коврика, даже резинового в душевой, было холодно и брезгливо. Кровать скрипела от малейшего шевеления головой или рукой, подушки высокие и твердые, у детей болела шея, а у меня шея и уши не чувствовала до обеда. 3 дня по телевизору не было ни одного детского канала, телевизоры плоские, но самые дешевые, ни одну флешку они не видят, интернет с дикими перебоями. На следующий день я напомнила про обещанный батут, на что мне сотрудница сказала, что только к 1 июня, я возмутилась, хозяйка сказала, что хорошо, установим, но еще через пару дней, а через пару дней было сказано, что из принципа не поставит, что зачем я хожу к ним на кухню, что сейчас оказывается режим самоизоляции и дистанция должна быть 1,5м. А когда я сказала про подушки, кровать, батут, терки, она сказала, что мне скучно и нечем заняться. Ах да, забыла сказать про чудо-песочницу, а по факту общественный открытый кошачий туалет, на территории гуляют 4-5 котов, которые откровенно брызгают тебе сетку открытого окна. На полу полчища муравьев, кошку не знаешь, как покормить, вечно все кишит в миске и мусорке. Мусор на улице никто не выбрасывал, сами ходили на помойку, стол на улице никто не протирал, букеты собирала я и если ветром сдувало вазу, то они демонстративно проходили косясь, но не в коем случае не поднимут. Просто не понятно, за что мы заплатили 17.500, неужели мы нажгли столько газа, света и воды за 7 дней? Когда у них на улице на сутки перекрыли газ, то нужно было как то готовить или хотя бы разогреть еду, а микроволновка только в их столовой, были очень недовольные лица и фраза, что я им уже все двери вырвала, что оказывается, я должна знать, что общаться и ломиться нужно в окно, а не в дверь, как все умные, на мной взгляд, люди. С 8-го по 10 мая там отдыхала еще одно компания, 9-го была баня с бассейном на улице, 8-го тоже приезжала семья поплескаться в теплом бассейне. Хозяйка постоянно впаривала нам баню, для всех типа она стоит 1200р/ч, а для нас 600р/ч, а бассейн подогрев стоит отдельно 500р, а нам это входит в стоимость). Мы заказали на субботу на 14.00, накануне вечером нам позвонили и сказали, что эта услуга нам обойдется в 2900р(по 1200р/ч, мин 2 часа и бассейн 500р). А утром сказали, что сегодня ночью С.Аксенов вынес постановление о запрете бань…короче бред. Это была последняя капля. Район просто Грусть, сходить некуда, до ближайшего магазина 900м пешком, пляжа нет, ничего нет, сплошная разруха! В общем уже со второго дня нам постоянно указывали на дверь, говоря, что им нужны только хорошие отзывы, но уйти было проблематично, мужу командировочные должны дать с одного места проживания, да и как нам казалось, что нас никто не ждет…но мы ошибались в субботу мы съехали с этого «Чудного» места, живем на берегу песчаного пляжа, все условия, чудесная современная детская площадка и цена та же 2500р/сут! А эта дама в ближайшее время пусть ждет гостей! Но вряд ли она будем им рада и потеряет она больше, чем поимела!
Рейтинг: 1.5
18-05-2020
Анна (Симферополь)
Феодосия, Эндуро
Новое
Всем привет , хочу отметить , я до этого никогда не гонял на такой технике. Масса новых инсайтов , море эмоций и адреналина . За два часа пролетели по степи , по горной трассе , по лесным дорогам , по песку у моря , прекраснейшие виды , ветер , скорость , постоянный вызов , кайфово , очень , я очень рад , что оказался в этой интересной компании, поеду ещё.
Рейтинг: 10.0
13-05-2020
Николай (Феодосия)

Отзывы и общение на citysn.com

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