Сеть сайтов курортных городов и поселков Крыма, России и Украины

Керчь, Баня отеля Гостиный двор Большая, 12 Ужасное место! Грубое и неуровновешенное руководство!

Здравствуйте, с 8 по 16 мая нам «посчастливилось» пожить в "Гостиный Двор Большая 12" мини-гостиница в Керчи У мужа, военнослужащего, была двухнедельная командировка, сами мы из Симферополя. Поэтому он проживал официально, а я с детьми 4 и 7 лет, неофициально. В связи с тем, что сейчас строгий режим самоизоляции, мы долго искали отель, который нас примет…и вот наконец-то, нам повезло. Хозяйка, Маргарита, была очень приветлива и без проблем обещала нас принять не только с детьми, но и с кошкой, только приезжайте, для детей у нас есть песочница и через пару дней установим батут. Мы проживали в Бабушкином домике с маленькой кухонкой, чтобы у меня мыла полноценная возможность готовить. Утром, перед выездом, я позвонила уточнить, все ли в силе, и заодно спросила про терку, доски, мне сказали, чтобы я не о чем не переживала, что на территории есть пока недействующая кухня и весь инвентарь мне выдадут. Я хотела взять подушки детям, но она меня по телефону отговорила, сказав, что они мягкие и пока никто не жаловался. Когда мы приехали, хозяйка была ПОКА приветлива. Пол был ледяной, сводило ноги, ни одного коврика, даже резинового в душевой, было холодно и брезгливо. Кровать скрипела от малейшего шевеления головой или рукой, подушки высокие и твердые, у детей болела шея, а у меня шея и уши не чувствовала до обеда. 3 дня по телевизору не было ни одного детского канала, телевизоры плоские, но самые дешевые, ни одну флешку они не видят, интернет с дикими перебоями. На следующий день я напомнила про обещанный батут, на что мне сотрудница сказала, что только к 1 июня, я возмутилась, хозяйка сказала, что хорошо, установим, но еще через пару дней, а через пару дней было сказано, что из принципа не поставит, что зачем я хожу к ним на кухню, что сейчас оказывается режим самоизоляции и дистанция должна быть 1,5м. А когда я сказала про подушки, кровать, батут, терки, она сказала, что мне скучно и нечем заняться. Ах да, забыла сказать про чудо-песочницу, а по факту общественный открытый кошачий туалет, на территории гуляют 4-5 котов, которые откровенно брызгают тебе сетку открытого окна. На полу полчища муравьев, кошку не знаешь, как покормить, вечно все кишит в миске и мусорке. Мусор на улице никто не выбрасывал, сами ходили на помойку, стол на улице никто не протирал, букеты собирала я и если ветром сдувало вазу, то они демонстративно проходили косясь, но не в коем случае не поднимут. Просто не понятно, за что мы заплатили 17.500, неужели мы нажгли столько газа, света и воды за 7 дней? Когда у них на улице на сутки перекрыли газ, то нужно было как то готовить или хотя бы разогреть еду, а микроволновка только в их столовой, были очень недовольные лица и фраза, что я им уже все двери вырвала, что оказывается, я должна знать, что общаться и ломиться нужно в окно, а не в дверь, как все умные, на мной взгляд, люди. С 8-го по 10 мая там отдыхала еще одно компания, 9-го была баня с бассейном на улице, 8-го тоже приезжала семья поплескаться в теплом бассейне. Хозяйка постоянно впаривала нам баню, для всех типа она стоит 1200р/ч, а для нас 600р/ч, а бассейн подогрев стоит отдельно 500р, а нам это входит в стоимость). Мы заказали на субботу на 14.00, накануне вечером нам позвонили и сказали, что эта услуга нам обойдется в 2900р(по 1200р/ч, мин 2 часа и бассейн 500р). А утром сказали, что сегодня ночью С.Аксенов вынес постановление о запрете бань…короче бред. Это была последняя капля. Район просто Грусть, сходить некуда, до ближайшего магазина 900м пешком, пляжа нет, ничего нет, сплошная разруха! В общем уже со второго дня нам постоянно указывали на дверь, говоря, что им нужны только хорошие отзывы, но уйти было проблематично, мужу командировочные должны дать с одного места проживания, да и как нам казалось, что нас никто не ждет…но мы ошибались в субботу мы съехали с этого «Чудного» места, живем на берегу песчаного пляжа, все условия, чудесная современная детская площадка и цена та же 2500р/сут! А эта дама в ближайшее время пусть ждет гостей! Но вряд ли она будем им рада и потеряет она больше, чем поимела!